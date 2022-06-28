Медведев рассказал о причине начала спецоперации на Украине

Россия вступила в конфликт с Украиной, так как «свобода лучше, чем несвобода». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».

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Так Медведев ответил на вопрос о том, как он в данный момент относится к лейтмотиву своего президентства.

«По-прежнему. Свобода — лучше, чем несвобода. Именно поэтому сейчас и проводится специальная военная операция по защите Донбасса», — заявил Медведев.

В этом же интервью он выразил мнение, что блокады и запреты со стороны западных стран — «очень надолго». Медведев отметил, что Россия уже не первый год ведет дела под санкциями, поэтому новые пакеты не стали неожиданностью для правительства. Он уверен, что Европа и США всеми силами стремятся «сдержать развитие России», подчеркнул Медведев.

«Дела до Украины и её народа им особо нет, это они уже продемонстрировали не раз», — считает он.

Как предположил Медведев, западные страны ожидают, что российская экономика в связи с их ограничениями рухнет, и российские власти «придут на поклон». Однако он заверил, что ничего подобного не произойдет, и введенные против России санкции дорого обойдутся Западу.