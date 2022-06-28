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3 часа назад

Посол РФ в США Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к массовым убийствам

Газета.Ruиещё 1

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон своими поставками вооружений и предоставлением разведданных подталкивает Киев к "массовым убийствам мирного населения". Его словам приводит пресс-служба посольства в Telegram-канале ведомства.

Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к массовым убийствам
Фото: ТАССТАСС

"Вашингтонские правящие круги, ослепленные идей ослабить Россию, по-прежнему не способны трезво оценивать всю опасность своих шагов", - заявил посол.

Дипломат указал на то, что американские власти увеличили передачу Киеву вооружений, в том числе предоставляя тяжелую артиллерию, РСЗО и, "по всей видимости", средства ПВО.

Кроме того, отметил Антонов, Вашингтон делится с украинскими военными разведданными и консультирует, как действовать на поле боя.

"По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения. Ко всему прочему здесь попустительствуют продолжающейся отправке на Украину наемников из США", - подчеркнул он, добавляя, что "это создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами".

В марте аналогичную позицию высказал президент РФ Владимир Путин, обвинив западные страны в подталкивании Украины к кровопролитию путем поставок оружия и наемников.

Политика,Анатолий Антонов,Владимир Путин,
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