«Тотальная катастрофа»: Медведев предупредил о третьей мировой войне

Любая попытка атаковать Крым будет расценена российской стороной, как объявление войны. Если это сделает страна, входящая в состав НАТО, Россия вступит в конфликт со всем Североатлантическим альянсом, и это фактически будет означать начало третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».
При этом он подчеркнул, что начало третьей мировой войны станет «тотальной катастрофой».
«Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — заявил Медведев.
Он рассказал об этом в ходе своей речи о возможных последствиях вступления Украины в НАТО.
Отмечается, что в декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019-го года парламент принял изменения в конституцию и тем самым закрепил курс государства в Североатлантический альянс и Европейский Союз. Украина стала шестой страной, которая получила статус партнера военного блока с расширенными возможностями.