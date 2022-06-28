«Тотальная катастрофа»: Медведев предупредил о третьей мировой войне

Любая попытка атаковать Крым будет расценена российской стороной, как объявление войны. Если это сделает страна, входящая в состав НАТО, Россия вступит в конфликт со всем Североатлантическим альянсом, и это фактически будет означать начало третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».

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При этом он подчеркнул, что начало третьей мировой войны станет «тотальной катастрофой».

«Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — заявил Медведев.

Он рассказал об этом в ходе своей речи о возможных последствиях вступления Украины в НАТО.