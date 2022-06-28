Медведев пригрозил Швеции и Финляндии ответом после вступления в НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что Швеция и Финляндия могут «на здоровье» вступать в НАТО , но Россия в этом случае будет готова к ответным мерам.

По его словам, присоединение скандинавских стран к Североатлантическому альянсу России «ничем особенно новым не грозит». Он напомнил, что раньше у Хельсинки и Стокгольма были «достаточно уважительные и взаимно доброжелательные» отношения с Москвой, и на данный момент у России« с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них».