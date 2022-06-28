Путин прибыл в Душанбе на переговоры с Рахмоном

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество, наметить ориентиры по развитию последующих отношений, поговорить о ситуации в Афганистане и мерах по обеспечению безопасности на границах.

Кроме того, не исключено, что Путин и Рахмон обменяются мнениями и по другим актуальным темам региональной повестки дня. В частности, как сообщил ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, может обсуждаться вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС.

В Душанбе Путин заехал по пути в Туркмению, где российский лидер примет участие в Каспийском саммите. Мероприятие состоится 29 июня в Ашхабаде. Это первая в 2022 году поездка Путина на очный многосторонний саммит и вторая поездка за рубеж. В феврале президент посетил Олимпийские и Паралимпийские Игры в Китае.