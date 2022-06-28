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48 минут назад

Путин прибыл в Душанбе на переговоры с Рахмоном

Газета.Ruиещё 7

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин прибыл в Душанбе на переговоры с Рахмоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество, наметить ориентиры по развитию последующих отношений, поговорить о ситуации в Афганистане и мерах по обеспечению безопасности на границах.

Кроме того, не исключено, что Путин и Рахмон обменяются мнениями и по другим актуальным темам региональной повестки дня. В частности, как сообщил ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, может обсуждаться вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС.

В Душанбе Путин заехал по пути в Туркмению, где российский лидер примет участие в Каспийском саммите. Мероприятие состоится 29 июня в Ашхабаде. Это первая в 2022 году поездка Путина на очный многосторонний саммит и вторая поездка за рубеж. В феврале президент посетил Олимпийские и Паралимпийские Игры в Китае.

В Туркмении Путин в предыдущий раз был в 2019 году, на заседании Совета глав государств СНГ.

Политика,Юрий Ушаков,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,Совет глав государств СНГ,ЕАЭС,
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