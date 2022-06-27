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42 минуты назад

Путин и Болсонару обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности

ТАССиещё 9

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в телефонном разговоре с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару обсудил вопросы продовольственной безопасности и подтвердил готовность российской стороны выполнить свои обязательства по поставкам удобрений бразильским аграриям, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Болсонару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности. Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений", - говорится в сообщении.

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"Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями", - подчеркнули в Кремле. Кроме того, Путин отметил, что "Россия привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям".

Также главы государств затронули вопросы международной повестки с учетом начинающегося ротационного председательства Бразилии в СБ ООН. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа состоялась "по договоренности, достигнутой в ходе недавнего саммита БРИКС", который прошел в онлайн-режиме на минувшей неделе.

"Затрагивались некоторые вопросы международной повестки дня, в том числе с учетом начинающегося 1 июля 2022 года ротационного председательства Бразилии в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между двумя странами, включая дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в сельском хозяйстве и энергетике.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - резюмировали в Кремле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил о том, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала специальной военной операции на Украине, его причинами стали в том числе пандемия коронавируса и просчеты западных стран. При этом Лавров также отмечал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,БРИКС,Совбез ООН,
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