Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите Группы двадцати, но формат участия пока уточняется. Об этом в понедельник журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - сказал он.
При этом он затруднился точно ответить на вопрос о том, примет ли Путин очное участие или будет участвовать по видеосвязи.
"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.