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15 минут назад

Путин будет участвовать в саммите G20

ТАСС

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите Группы двадцати, но формат участия пока уточняется. Об этом в понедельник журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - сказал он.

Шольц высказался об участии Путина в саммите G20

При этом он затруднился точно ответить на вопрос о том, примет ли Путин очное участие или будет участвовать по видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.

Политика,Видео,Юрий Ушаков,Владимир Путин,
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