«Не наши проблемы»: Песков прокомментировал новости о дефолте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправомерными утверждения о наступившем в России дефолте. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков заявил, что платеж по госдолгу в валюте был совершен еще в мае.
«То, что средства не довели до получателей - не наша проблема», - подчеркнул он.
Агентство Bloomberg сообщило, что 27 июня Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Речь идет о техническом дефолте - у страны есть деньги на выплаты, но в рублях. Вечером 26 июня истек льготный период по выплате просроченных платежей по гособлигациям на сумму примерно в сто миллионов.
В конце мая Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую держателям суверенных облигаций РФ получать долларовые платежи по погашению долга.
Если выплата в оригинальной валюте не поступила в течение 30 дней после наступления срока оплаты, держатели российских бондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним.
В Международных рейтинговых агентствах заявляли, что изменение валюты платежа признается дефолтом во всех случаях, кроме выплат по относительно новым евробондам Минфина - в них предусмотрена возможность оплаты в рублях
В Минфине РФ сообщали, что будут платить по долгу в рублях.