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26 минут назад

«Не наши проблемы»: Песков прокомментировал новости о дефолте

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправомерными утверждения о наступившем в России дефолте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не наши проблемы»: Песков прокомментировал новости о дефолте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков заявил, что платеж по госдолгу в валюте был совершен еще в мае.

«То, что средства не довели до получателей - не наша проблема», - подчеркнул он.

Агентство Bloomberg сообщило, что 27 июня Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Речь идет о техническом дефолте - у страны есть деньги на выплаты, но в рублях. Вечером 26 июня истек льготный период по выплате просроченных платежей по гособлигациям на сумму примерно в сто миллионов.

В конце мая Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую держателям суверенных облигаций РФ получать долларовые платежи по погашению долга.

Если выплата в оригинальной валюте не поступила в течение 30 дней после наступления срока оплаты, держатели российских бондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним.

В Международных рейтинговых агентствах заявляли, что изменение валюты платежа признается дефолтом во всех случаях, кроме выплат по относительно новым евробондам Минфина - в них предусмотрена возможность оплаты в рублях

В Минфине РФ сообщали, что будут платить по долгу в рублях.

Политика,Дмитрий Песков,Минфин России,Казначейство США,
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