В Кремле отреагировали на иск Ахметова за разрушение «Азовстали»

В Кремле отреагировали на информацию о поданном украинским олигархом Ринатом Ахметовым иске против России в ЕСПЧ. РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека, поэтому вряд ли у такого иска есть перспективы, дал понять в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В данном случае Россия вышла из соответствующих документов. Поэтому ответ абсолютно очевиден», — заявил Песков URA.RU.

Украинский олигарх Ринат Ахметов как собственник Азовстали и других промышленных предприятий, разрушенных в ходе освобождения Донбасса, подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Между тем Россия заявила о выходе из Совета Европы и о денонсации Европейской конвенции по правам человека.