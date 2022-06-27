В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
29 минут назад

В Кремле отреагировали на иск Ахметова за разрушение Азовстали

Ura.Ru

В Кремле отреагировали на информацию о поданном украинским олигархом Ринатом Ахметовым иске против России в ЕСПЧ. РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека, поэтому вряд ли у такого иска есть перспективы, дал понять в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на иск Ахметова за разрушение «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В данном случае Россия вышла из соответствующих документов. Поэтому ответ абсолютно очевиден», — заявил Песков URA.RU.

Украинский олигарх Ринат Ахметов как собственник Азовстали и других промышленных предприятий, разрушенных в ходе освобождения Донбасса, подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Между тем Россия заявила о выходе из Совета Европы и о денонсации Европейской конвенции по правам человека.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса. Ее целью также стали денацификация и демилитаризация Украины.

Политика,Ринат Ахметов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕСПЧ,Совет Европы,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители