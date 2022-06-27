В ГД рассказали, какая страна на самом деле допустила дефолт

Дефолт допустили США, а не Россия, РФ выполняет все свои обязательства и является одной из самых платёжеспособных стран мира, рассказал NEWS.ru глава Комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий подчеркнул, что публикация Bloomberg о наступившем в РФ дефолте по суверенному долгу в ночь на 27 июня — политическое заявление.

Россия не допустила дефолт. Дефолт допустили США, РФ все свои обязательства выполнила, переведя рублёвые средства на специальный счёт по курсу доллара за рубль. Всё сделано в соответствии с законодательством. Россия является одной из самых платёжеспособных стран в мире. Более платёжеспособной, чем те же США. РФ ничего не допускала, она выполняет свои обязательства, США — не выполняют. Это заявление политическое, а не отражающее реальность, — объяснил Аксаков.

В понедельник, 27 июня, американское агентство Bloomberh выступило с утверждением, что в России произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам. В агентстве сообщили, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня и если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получат оговорённые средства, такая ситуация считается дефолтом. По данным Bloomberg, подобная ситуация наблюдается впервые с 1918 года. В мае США отказались продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.