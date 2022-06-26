Турция отказалась присоединяться к санкциям против России, так как исходит из своей экономической выгоды. Об этом заявил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk, передает РИА Новости

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям», — сообщил Калын.

Он напомнил, что страна зависит от внешних энергетических источников. Представитель турецкого лидера также подчеркнул, что Анкара открыто заявила о своей позиции западным странам.

«Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим», — заключил он.