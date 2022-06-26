Лидеры G7 вспомнили фотографии Путина с обнаженным торсом

Главы стран «Большой семерки» на саммите G7 перед традиционной фотосессией обсуждали «обнаженные» снимки российского президента Владимира Путина. Они шутливо рассуждали о том, что не стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» главы России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Фото: NATO NATO

Отмечается, что Владимир Путин сфотографировался с обнаженным торсом во время поездки на лошади в Туве в августе 2009 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил о том, следует ли снять пиджак перед тем, как сфотографироваться. Его коллега из Канады Джастин Трюдо заявил, что раздеться лучше после того, как будут сделаны официальные снимки.