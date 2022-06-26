Лидеры G7 вспомнили фотографии Путина с обнаженным торсом

Главы стран «Большой семерки» на саммите G7 перед традиционной фотосессией обсуждали «обнаженные» снимки российского президента Владимира Путина. Они шутливо рассуждали о том, что не стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» главы России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.
Отмечается, что Владимир Путин сфотографировался с обнаженным торсом во время поездки на лошади в Туве в августе 2009 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил о том, следует ли снять пиджак перед тем, как сфотографироваться. Его коллега из Канады Джастин Трюдо заявил, что раздеться лучше после того, как будут сделаны официальные снимки.
После этого, добавляет агентство, Джонсон сказал, что лидерам западных стран нужно показать, что они «круче Путина». На это Трюдо ответил, что можно устроить «показ верховой езды с голым торсом».