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17 минут назад

Ушаков: ответ РФ в ситуации с Калининградом зависит от развития событий в ближайшие дни

ТАССиещё 9

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия работает над подготовкой ответа на блокировку транзита в Калининград со стороны Литвы, Москва будет смотреть на развитие ситуации в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков: Россия работает над ответом на блокировку транзита в Калининград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас этот вопрос находится в движении. В частности, определенные сигналы поступают от Европейской комиссии, - указал он. - Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов".

Дипломат обратил внимание, что российские власти на различных уровнях говорили о том, что такого рода недружественные шаги "ни в какие ворота не лезут", и Москва готова на них ответить.

"Когда перекрывают сообщение между регионами РФ, мы, конечно, оставить без соответствующего ответа это не можем. Сейчас мы посмотрим, какая ситуация создастся в течение ближайших дней", - добавил представитель Кремля.

18 июня Литва уведомила местные власти о том, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Вильнюса незаконны и противоречат международным договоренностям. В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только "последовательно применяет санкции ЕС".

Политика,Юрий Ушаков,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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