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7 минут назад

Политолог дал прогноз Союзному государству

Lenta.ru

Говорить об успехе в вопросе Союзного государства сейчас преждевременно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже неоднократно оттягивал этот процесс, напомнил кандидат политических наук Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он дал прогноз Союзному государству.

Политолог дал прогноз Союзному государству
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

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25 июня состоялась встреча президент России Владимир Путин и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе встречи российский лидер указал на то, что все вопросы о Союзном государстве уже согласованы. По словам президента, ключевой момент в реализации договоренностей, сообщает «Известия».

«Понятие "союзное государство" связано с риторикой, с постоянным декларированием задач, приоритетов, важности и так далее. Но что касается реальных механизмов, то здесь, к сожалению, складывался определенный дефицит способности принимать решения и брать на себя ответственность у обоих государств», — считает Коньков.

За последние несколько лет уже были запущены союзные программы, которые раньше назывались дорожными картами, сообщил политолог.

Путин объявил о согласовании вопросов по Союзному государству

«С запуском этих программ был анонсирован скачек в интеграции России и Белоруссии. Сегодняшняя дискуссия президентов является свидетельством того, что ход реализации союзных программ соответствует заявленным планам», — заявил он.

"Определенные перспективы расширения интеграционного процесса можно считать намечающимися". Александр Коньков, политолог.

Неоднозначная позиция Лукашенко

При этом политолог отметил нерешимость президента Белоруссии и указал, что такое поведение Лукашенко может повториться.

"Излишний оптимизм здесь будет преждевременен". Александр Коньков, политолог

«Лукашенко в прежние годы неоднократно свидетельствовал о приверженности необходимому темпу интеграции, но всегда находились какие-то моменты, какие-то детали, какие-то прецеденты, которые препятствовали более интенсивному ходу интеграционного процесса. Поэтому я бы не был столь оптимистичным», — заключил Коньков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 июня прибыл на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча глав государств прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В ходе встречи президентов России и Белоруссии также были подняты аграрные и военно-политические вопросы.

Политика,Александр Коньков,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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