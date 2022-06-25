Путин ответил на просьбу Лукашенко зеркально отреагировать на агрессию НАТО

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы международной повестки на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. В частности, он заявил, что пока нет необходимости в зеркальном ответе на маневры НАТО у белорусских границ. Об этом пишет ТАСС.

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«Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это [тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами у границ Белоруссии] отвечать нет необходимости», - отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул при этом, что полностью согласен с Александром Лукашенко в том плане, что «безусловно» следует «позаботиться об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ».

Глава России уточнил, что американские военные хранят в арсеналах стран НАТО «200 ядерных тактических боезапасов», в основном, атомных бомб. Для их применения у альянса есть в наличии 257 самолетов.