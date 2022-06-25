Посол РФ прокомментировал вопрос о «Северном потоке»

Москва не участвует в диалоге между Берлином и Оттавой по поводу поставок оборудования для российского газопровода «Северный поток», которое оказалось заблокировано из-за санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Канаде Олега Степанова.
«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», — заявил дипломат.
Посол отметил, что не видит необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».
«В настоящее время нашей роли я не вижу просто», — добавил Степанов.
«Газпром» ранее сократил прокачку газа по «Северному потоку», сославшись на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства Siemens. В немецкой компании объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине. Правительства Канады и Германии обсуждают ситуацию в поисках решения.