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38 минут назад

Захарова ответила вице-канцлеру ФРГ Хабеку на жалобы о сокращении времени на душ

RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала жалобы вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека на то, что он стал меньше принимать душ для экономии энергии в стране.

Захарова ответила вице-канцлеру ФРГ на жалобы о сокращении времени на душ
Фото: ТАССТАСС

«А не может ли быть такого, что высвободившееся от простаивания в душе время хер Хабек теперь просиживает неподалёку? Народ Германии должен знать. Поминутно, битте. И что там с рекомендациями его министерства на этот счёт?» — написала она в своём Telegram.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Spiegel рассказал, что на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа.

В апреле газета Bild посоветовала немцам мыться «по-кошачьи», отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.

Политика,Роберт Хабек,Мария Захарова,МИД России,
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