Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Россией голода в качестве оружия, напомнив о погибших жителях блокады Ленинграда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ранее Бербок заявила, что Россия осознанно использует голод в качестве боевого оружия, «берет весь мир в заложники». Она отметила, что Москва пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других и блокирует порты в Черном море.

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», — написал Медведев.