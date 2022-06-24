В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
20 минут назад

Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда в ответ на заявление о голоде

Елена Прошина

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Россией голода в качестве оружия, напомнив о погибших жителях блокады Ленинграда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Бербок заявила, что Россия осознанно использует голод в качестве боевого оружия, «берет весь мир в заложники». Она отметила, что Москва пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других и блокирует порты в Черном море.

«Я их ненавижу!»: Медведев объяснил резкость своих постов

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», — написал Медведев.

Ранее польский депутат Европарламента Косма Злотовский заявил, что Россия может использовать продовольственный кризис и голодающих мигрантов как «оружие» против Евросоюза. Он считает, что «блокируя украинское зерно», Москва может спровоцировать новый наплыв беженцев в Европу.

Политика,Дмитрий Медведев,Европарламент,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители