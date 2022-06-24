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12 минут назад

Жириновского заметили онлайн в соцсети

Мария Иванова

На странице основателя ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети «ВКонтакте» появился статус «онлайн». Внимание на это обратила «Лента.ру».

Жириновского заметили онлайн в соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На странице Жириновского указано, что аккаунт был в сети в 14:07 в четверг, 23 июня.

На странице политика после его смерти появилось несколько постов, их авторы напоминали о высказываниях Жириновского об Украине, российской экономике и политике и опубликовали фотографии с его поминок.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

27 мая ЛДПР избрала нового председателя, им стал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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