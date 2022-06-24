Жириновского заметили онлайн в соцсети

На странице основателя ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети «ВКонтакте» появился статус «онлайн». Внимание на это обратила «Лента.ру».
На странице Жириновского указано, что аккаунт был в сети в 14:07 в четверг, 23 июня.
На странице политика после его смерти появилось несколько постов, их авторы напоминали о высказываниях Жириновского об Украине, российской экономике и политике и опубликовали фотографии с его поминок.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.
27 мая ЛДПР избрала нового председателя, им стал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.