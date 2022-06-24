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1 час назад

Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО решили создать новую коалицию, «по большому счету», предназначенную для войны с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Лаврова, ЕС не хочет выполнять договоренности с Россией о создании общих пространств.

«Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому, в отличие от НАТО, развитие его отношений с другими странами, которые того желают, не создает для нас каких-либо угроз и рисков», - заявил глава МИД.

Лавров связал возобновление переговоров с Киевом с ситуацией «на земле»

Однако Россия обращает внимание, как лидеры Евросоюза «читают нотации» странам-кандидатам и требуют, чтобы те поддерживали все внешнеполитические подходы ЕС, в том числе меры против РФ, отметил министр.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на саммите в июне альянс примет новую стратегическую доктрину, которая отразит изменения в мире, включая украинский кризис и растущее влияние Китая.

Помимо стран-членов НАТО, к участию в саммите приглашены и не входящие в альянс государства - Швеция, Финляндия, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Политика,Видео,Йенс Столтенберг,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,
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