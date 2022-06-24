Турчак раскрыл личное отношение к спецоперации на Украине

«Я помню его рассказы, чем они занимались в этот период, уже после Великой Отечественной войны, когда там стояли наши войска. Что они делали с нашими ребятами, что они делали с женщинами, с детьми, в том числе своими, жителями. И, сопоставляя рассказы деда с тем, что я увидел на Донбассе за эти четыре месяца, – ничего не поменялось. Многие рассуждают: за восемь лет перешили, перепрограммировали... Какие восемь лет? Минимум 30 лет после развала Союза», – сказал политик.