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31 минуту назад

Песков заявил, что Путин проведет ежегодную прямую линию "чуть позже"

ТАССиещё 17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея проведения ежегодной прямой линии президента востребована, но мероприятие состоится "чуть позже". Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС.

Песков заявил о переносе прямой линии с Путиным
Фото: ТАССТАСС

"Прямая линия - она будет обязательно. Она не забыта, более того - востребована", - сказал Песков. Тем не менее представитель Кремля отметил, что "сейчас очень много более важных мероприятий у президента". "Поэтому - чуть позже. Но это случится обязательно", - заверил он.

Ранее Песков говорил, что общение президента с россиянами в таком формате состоится не раньше июля. Тогда же он уточнил, что хотя точные сроки не определены, "рутинная подготовка ведется".

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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