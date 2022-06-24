Песков заявил о переносе прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея проведения ежегодной прямой линии президента востребована, но мероприятие состоится "чуть позже". Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС.
"Прямая линия - она будет обязательно. Она не забыта, более того - востребована", - сказал Песков. Тем не менее представитель Кремля отметил, что "сейчас очень много более важных мероприятий у президента". "Поэтому - чуть позже. Но это случится обязательно", - заверил он.
Ранее Песков говорил, что общение президента с россиянами в таком формате состоится не раньше июля. Тогда же он уточнил, что хотя точные сроки не определены, "рутинная подготовка ведется".