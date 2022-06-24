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7 минут назад

Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде

Москва24иещё 4

Москва достаточно решительно настроена в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, однако не спешит принимать решения, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что Литва может отменить свое решение, однако готовиться призвал к худшему.

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"Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда", – сказал представитель Кремля.

По его словам, в этом вопросе спешка ни к чему, необходимо определенное время перед тем, как что-то предпринять. Москва серьезным образом анализируем эту ситуацию. Он также сообщил, что Россия доводит до оппонентов свою позицию насчет транзитной блокады Калининграда с помощью МИД страны.

"Мы доводим свою позицию через министерство иностранных дел нашим оппонентам. Я бы даже сказал, к сожалению, они уже не партнеры, а наши оппоненты. Здесь наша правота абсолютна", – добавил представитель Кремля.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Кремль и МИД отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининграда

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

Политика,Антон Алиханов,Дмитрий Песков,МИД России,Минэкономразвития,ЕС,
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