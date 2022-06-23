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33 минуты назад

Лавров: Украина не имеет своей истории без русского народа

ТАСС

Украинской истории, в которой не было бы русского народа, не существует. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в показанном в четверг интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

"У Украины нет своей истории без русского народа"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Украина пыталась выстраивать свой суверенитет за счет отмены всего русского и всего неукраинского, а также за счет отмены своей истории.

"У нее нет своей истории без русского народа. Не существует. Они пошли по этому пути", - сказал Лавров.

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"Запад, потирая руками и подталкивая их по этой скользкой дороге, поощрял такой подход и концептуальное видение украинского государства, лишь бы только делать "больно", как они считали, создавать угрозы, выводить из равновесия Российскую Федерацию, но и наших ближайших союзников тоже, как выясняется в последние годы", - добавил министр.

Политика,Сергей Лавров,
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