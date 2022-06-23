"У Украины нет своей истории без русского народа"

"Запад, потирая руками и подталкивая их по этой скользкой дороге, поощрял такой подход и концептуальное видение украинского государства, лишь бы только делать "больно", как они считали, создавать угрозы, выводить из равновесия Российскую Федерацию, но и наших ближайших союзников тоже, как выясняется в последние годы", - добавил министр.