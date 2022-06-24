Лавров обсудит с главой МИД Азербайджана отношения Баку и Еревана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Глава российской дипломатии прибыл в Баку накануне вечером из Тегерана и уже провел переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым.

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Одной из основных тем на повестке встречи станут условия нормализации отношений Баку и Еревана и перспективы заключения мирного договора между ними. По словам Лаврова, Россия готова всячески способствовать этому процессу и отмечает готовность сторон к диалогу. "Мы услышали, кстати, готовность армянской стороны, премьер-министра [Армении Никола] Пашиняна вести переговоры на эту тему. Здесь тоже мы готовы оказать содействие при согласии Азербайджана и Армении", - сказал министр на встрече с Алиевым.

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Глава МИД РФ также указал, что Москва готова предоставлять консультативные услуги в работе по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также имеет "конкретные предложения на этот счет". Вместе с тем Лавров и Байрамов подробно обсудят и другие аспекты реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 6 ноября 2021 года.

В частности, в рамках этих соглашений была сформирована рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе под сопредседательством вице-премьеров трех стран. По оценкам Москвы, этот орган в настоящее время ведет активную деятельность и достиг определенного прогресса. "Мне кажется, у нас вырисовывается общее понимание, как решить задачу с организацией автомобильного передвижения максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны. Россия будет содействовать этой работе до достижения результата", - заявил Лавров. Как отметили на Смоленской площади в преддверии его визита в Баку, стороны ведут дело к согласованию пакета конкретных инфраструктурных проектах на этом направлении.

Помимо ряда региональных и международных сюжетов, главы МИД на предстоящих переговорах намерены рассмотреть весь обширный комплекс вопросов двусторонних отношений. Так, на новый уровень сотрудничество Москвы и Баку вышло после подписания 22 февраля лидерами обеих стран декларации о союзническом взаимодействии. Примечательно, что это произошло в год, когда отмечается 30-летие со дня установления дипломатических отношений между государствами. Министрам предстоит рассмотреть практические шаги для выполнения положений документа.