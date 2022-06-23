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32 минуты назад

Анонсирован визит Путина на Каспийский саммит

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Российский президент Владимир Путин намерен посетить Каспийский саммит, который состоится 29 июня в Ашхабаде, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Анонсирован визит Путина на Каспийский саммит
Фото: пресс-служба президента РФпресс-служба президента РФ

«Планирует», – сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите, передает ТАСС.

Он также подтвердил, что глава российского государства намерен участвовать в мероприятии в очном формате.

При этом представитель Кремля не стал комментировать, планируются ли у Путина какие-либо двусторонние встречи на полях саммита. «Мы сообщим», – заключил он.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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