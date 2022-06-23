Анонсирован визит Путина на Каспийский саммит

Российский президент Владимир Путин намерен посетить Каспийский саммит, который состоится 29 июня в Ашхабаде, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба президента РФ пресс-служба президента РФ

«Планирует», – сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите, передает ТАСС.

Он также подтвердил, что глава российского государства намерен участвовать в мероприятии в очном формате.