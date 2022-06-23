Посол РФ в Софии ответила на обвинения в свержении правительства

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова назвала "удобным" заявление премьер-министра страны Кирилла Петкова о том, что она виновата в вотуме недоверия коалиционному правительству, за которое ранее проголосовало Народное собрание.

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Народное собрание Болгарии проголосовало в среду за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Петковым в связи с провалом в финансовой и экономической политике. Выступая перед депутатами, Петков обвинил в провале правительства лидеров оппозиционных партий и российского посла.

"То, что Митрофанова виновата, это такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас Россия вообще во всем виновата", - сказала посол в эфире телеканала "Россия-24".

Митрофанова добавила, что в прошлом году в Болгарии был серьезный правительственный и парламентский кризис, три раза происходили выборы парламента, "и наконец-то парламент собрался".

"Они производили такое хорошее впечатление, поскольку они говорили: "мы не правые, мы не левые, мы за Болгарию", что очень хорошо воспринималось болгарским народом", - отметила она.

По словам посла, у многих местных жителей вызвал недоумение тот факт, что Болгария встала в первые ряды в поддержке санкций против России, потому как "традиционно народ Болгарии очень хорошо относится к России".