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34 минуты назад

«Не Берлускони и не Меркель»: Медведев о «вырождении» западных политиков

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о «вырождении» европейской политики и назвал современных лидеров ЕС «технократами, не способными взять на себя ответственность». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не Берлускони и не Меркель»: Медведев о «вырождении» западных политиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев отметил, что давнее общение с иностранными политиками позволило ему понять, как сильно упал их уровень. Он назвал часть нынешних лидеров ЕС «квалифицированными специалистами, но не более того»: по мнению Медведева, они боятся ответственности, проигрыша и непопулярных решений.

«Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. <… > Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги - это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц - не Ангела Меркель», - написал Медведев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Драги и Щольц, по его мнению, характеризуют новую и не самую лучшую эпоху государственного управления в ЕС. Медведев заявил, что на общем фоне Франция, Германия и Италия «смотрятся неплохо, но и к ним подорвано уважение».

«Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля «обиженной ливерной колбасой»? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зелёной футболке?» - отметил он.

«Вырождение» политиков в ЕС Медведев связал с их зависимостью от США.

Ранее Медведев сравнил итальянских дипломатов с «политологами, которые начитались провинциальных газет» и распространяют фейки. Предложение Италии об автономии Крыма в составе Украины он назвал «прямым хамством» и «поводом для начала полноценной войны».

Политика,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Жак Ширак,Сильвио Берлускони,Гельмут Коль,Марио Драги,Маргарет Тэтчер,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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