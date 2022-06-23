«Не Берлускони и не Меркель»: Медведев о «вырождении» западных политиков

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о «вырождении» европейской политики и назвал современных лидеров ЕС «технократами, не способными взять на себя ответственность». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Медведев отметил, что давнее общение с иностранными политиками позволило ему понять, как сильно упал их уровень. Он назвал часть нынешних лидеров ЕС «квалифицированными специалистами, но не более того»: по мнению Медведева, они боятся ответственности, проигрыша и непопулярных решений.

Драги и Щольц, по его мнению, характеризуют новую и не самую лучшую эпоху государственного управления в ЕС. Медведев заявил, что на общем фоне Франция, Германия и Италия «смотрятся неплохо, но и к ним подорвано уважение».

«Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля «обиженной ливерной колбасой»? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зелёной футболке?» - отметил он.

«Вырождение» политиков в ЕС Медведев связал с их зависимостью от США.