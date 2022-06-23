«Не Берлускони и не Меркель»: Медведев о «вырождении» западных политиков

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о «вырождении» европейской политики и назвал современных лидеров ЕС «технократами, не способными взять на себя ответственность». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что давнее общение с иностранными политиками позволило ему понять, как сильно упал их уровень. Он назвал часть нынешних лидеров ЕС «квалифицированными специалистами, но не более того»: по мнению Медведева, они боятся ответственности, проигрыша и непопулярных решений.
«Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. <… > Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги - это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц - не Ангела Меркель», - написал Медведев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Драги и Щольц, по его мнению, характеризуют новую и не самую лучшую эпоху государственного управления в ЕС. Медведев заявил, что на общем фоне Франция, Германия и Италия «смотрятся неплохо, но и к ним подорвано уважение».
«Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля «обиженной ливерной колбасой»? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зелёной футболке?» - отметил он.
«Вырождение» политиков в ЕС Медведев связал с их зависимостью от США.
Ранее Медведев сравнил итальянских дипломатов с «политологами, которые начитались провинциальных газет» и распространяют фейки. Предложение Италии об автономии Крыма в составе Украины он назвал «прямым хамством» и «поводом для начала полноценной войны».