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42 минуты назад

Медведев: европейская политика стала "бледным бэк-вокалом американских солистов"

ТАСС

Европейская политика деградирует, это связано с тем, что "она стала бледным бэк-вокалом американских солистов". Об этом заявил в четверг замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев: европейская политика вырождается
Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАССЮлия Зырянова/POOL/ТАСС

По его словам, в Европе "не осталось и в помине" политических деятелей уровня Коля, Ширака или Тэтчер, им на смену пришла "чахлая поросль лиц", которые именуют себя технократами и не способны брать на себя ответственность.

"Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов", - заявил Медведев.

Он отметил, что достаточно давно общается с иностранными руководителями и видит, как сильно упал уровень западных политиков.

"Это происходило буквально на моих глазах последние двадцать лет. Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер, - указал Медведев. - На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами. Часть из них - вполне квалифицированные специалисты, но не более того. Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность".

Политика,Жак Ширак,Гельмут Коль,Маргарет Тэтчер,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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