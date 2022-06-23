Медведев: европейская политика вырождается

"Это происходило буквально на моих глазах последние двадцать лет. Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер, - указал Медведев. - На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами. Часть из них - вполне квалифицированные специалисты, но не более того. Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность".