Захарова ответила на обвинения премьера Болгарии в адрес посла РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления болгарского премьер-министра Кирила Петкова о причастности трёх политиков и посла России Элеоноры Митрофановой к отставке правительства Болгарии.
Захарова заявила, что список «виноватых» неполный.
«В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», — приводит её слова РИА Новости.
Представитель МИД России предположила, что Петков «устал, начал заговариваться».
Ранее парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с Петковым.
Петков после того, как парламент вынес вотум недоверия возглавляемому им правительству, заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.