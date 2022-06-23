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57 минут назад

Захарова с иронией прокомментировала обвинения премьера Болгарии в адрес посла России

RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления болгарского премьер-министра Кирила Петкова о причастности трёх политиков и посла России Элеоноры Митрофановой к отставке правительства Болгарии.

Захарова ответила на обвинения премьера Болгарии в адрес посла РФ
Фото: ТАССТАСС

Захарова заявила, что список «виноватых» неполный.

«В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», — приводит её слова РИА Новости.

Представитель МИД России предположила, что Петков «устал, начал заговариваться».

Ранее парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с Петковым.

Петков после того, как парламент вынес вотум недоверия возглавляемому им правительству, заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.

Политика,Кирил Петков,Элеонора Митрофанова,Мария Захарова,МИД России,
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