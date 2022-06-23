Захарова ответила на обвинения премьера Болгарии в адрес посла РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления болгарского премьер-министра Кирила Петкова о причастности трёх политиков и посла России Элеоноры Митрофановой к отставке правительства Болгарии.

Петков после того, как парламент вынес вотум недоверия возглавляемому им правительству, заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.