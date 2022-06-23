"Путин был вынужден": В Японии оправдали Россию за спецоперацию на Украине

Российские власти были вынуждены начать спецоперацию на Украине, потому что Киев не выполнял Минские соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

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«Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства», — заявил парламентарий.

Он также напомнил, что ответственность несут обе стороны конфликта.

При этом депутат заявил, что отношения между Москвой и Токио в настоящий момент опустились до нуля.

По словам парламентария, разрушить отношения доверия, которые на протяжении нескольких десятков лет создавались между Японией и Россией, очень легко.

«Но этого делать нельзя ни в коем случае. Я очень разочарован и огорчен тем положением дел, которое сейчас сложилось. Японское правительство своими действиями опустила температуру отношений до нуля. Считаю, что это очень серьезно», — отметил Судзуки.

Он считает, что сейчас японские власти должны выстраивать отношения с Россией, учитывая свое геополитическое положение, а не Западный мейнстрим в отношении Москвы. Депутат отметил, что Япония ввела персональные и экономические санкции против России, но не учла тот факт, что в стране нет энергоресурсов.