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27 минут назад

В МИД РФ считают, что Греция перестала быть безопасной для отдыха россиян

ТАССиещё 3

Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России, так как в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

В МИД предупредили россиян об опасности отдыха в Греции
Фото: ТАССТАСС

"В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине - а российские информисточники давно заблокированы - продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам", - указал он.

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Пилипсон отметил, что наиболее вопиющие инциденты попали в недавний доклад МИД России "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах".

"Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку", - сказал он.

Кроме того, дипломат сообщил, что в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов. "Вся информация доводится до российских правоохранительных структур. Следственный комитет Российской Федерации возбудил несколько дел. Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности. Как указывалось выше, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс к этому наши официальные запросы часто остаются без ответа", - пояснил он.

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По словам Пилипсона, посольство России в Афинах добивается от греческой стороны, чтобы не нарушалась Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. "Продолжим заботиться о россиянах, помогать им", - отметил он.

Политика,Юрий Пилипсон,Следственный комитет,МИД России,ЕС,
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