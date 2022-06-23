В МИД предупредили россиян об опасности отдыха в Греции

Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России, так как в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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"В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине - а российские информисточники давно заблокированы - продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам", - указал он.

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Пилипсон отметил, что наиболее вопиющие инциденты попали в недавний доклад МИД России "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах".

"Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку", - сказал он.

Кроме того, дипломат сообщил, что в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов. "Вся информация доводится до российских правоохранительных структур. Следственный комитет Российской Федерации возбудил несколько дел. Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности. Как указывалось выше, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс к этому наши официальные запросы часто остаются без ответа", - пояснил он.