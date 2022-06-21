США обратились к России по вопросу попавших в плен наемников

"Мы поддерживали контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине. Как я говорил на прошлой неделе, мы также контактировали с украинскими властями, Международным комитетом Красного Креста и другими странами, а также с семьями американцев, которые пропали без вести на Украине. Мы публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине", - сказал он.