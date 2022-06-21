США обратились к России по вопросу попавших в плен наемников

США публично и по закрытым каналам призвали Россию соблюдать международные обязательства по отношению "к захваченным на Украине лицам", но официального ответа по поводу их судьбы не получили. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы поддерживали контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине. Как я говорил на прошлой неделе, мы также контактировали с украинскими властями, Международным комитетом Красного Креста и другими странами, а также с семьями американцев, которые пропали без вести на Украине. Мы публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине", - сказал он.
Прайс отметил, что США не располагают информацией о местонахождении соотечественников и иными деталями об их состоянии.
"У нас были контакты с российскими властями, но мы не получили официального ответа, только через интервью", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что задержанные на Украине американцы обвиняются в наемничестве, поэтому "на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции". Он отметил, что действия американцев "должны быть расследованы и они должны быть преданы суду". При этом Песков не исключил вероятность того, что в Донецкой Народной Республике граждане США могут быть приговорены к высшей мере наказания.
О том, что двое бывших американских военнослужащих - 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх - были задержаны под Харьковом, сообщила на прошлой неделе британская газета The Daily Telegraph. 16 июня в Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты готовы к контактам с Россией по поводу соотечественников, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях. Также в американском внешнеполитическом ведомстве вновь настоятельно рекомендовали гражданам США не посещать Украину.