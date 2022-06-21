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36 минут назад

Белый дом потрясен словами Пескова о возможности смертной казни для американских наемников

ТАСС

Соединенные Штаты потрясены тем, что должностное лицо РФ может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве.

Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не исключившего возможность решения суда о высшей мере наказания.

Песков: американские наемники не подпадают под женевскую конвенцию

"Мы видели комментарии Пескова по этому поводу", - сказал Кирби. "Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине", - заявил он.

Политика,Видео,Джон Кирби,Дмитрий Песков,
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