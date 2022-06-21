В РФ призвали денонсировать соглашения с Евросоюзом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита в российский регион может стать денонсация соглашений РФ с Евросоюзом. Его слова приводит «РИА Новости».
«Они этими решениями грубо нарушают свои обязательства. Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что, по сути, они нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом», — сказал Алиханов.
17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградские ЖД о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Совфеде России признали данное решение нарушением целого ряда международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС. 21 июня в МИД был вызван посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Москва потребовала немедленно возобновить транзит в Калининград, в противном случае пообещав принять ответные меры.