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1 час назад

В РФ призвали денонсировать соглашения с Евросоюзом

Елена Прошина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита в российский регион может стать денонсация соглашений РФ с Евросоюзом. Его слова приводит «РИА Новости».

В РФ призвали денонсировать соглашения с Евросоюзом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они этими решениями грубо нарушают свои обязательства. Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что, по сути, они нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом», — сказал Алиханов.

Литве пообещали разнообразные ответные меры на ограничение транзита

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградские ЖД о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Совфеде России признали данное решение нарушением целого ряда международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС. 21 июня в МИД был вызван посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Москва потребовала немедленно возобновить транзит в Калининград, в противном случае пообещав принять ответные меры.

Политика,Маркус Эдерер,Антон Алиханов,Совет Федерации,ЕС,
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