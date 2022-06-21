В РФ призвали денонсировать соглашения с Евросоюзом

«Они этими решениями грубо нарушают свои обязательства. Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что, по сути, они нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом», — сказал Алиханов.