Василий Небензя: Запад вывел Украину из переговоров с Россией

Как сообщает агентство ТАСС, в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Украину вывели из переговорного процесса по вопросам урегулирования конфликта.
«Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения», – сказал постпред.
По его словам, в настоящее время Запад убеждает весь мир, и себя, в том числе, что конфликт можно урегулировать только в военном противостоянии с Россией.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что Украина не пыталась выйти на переговоры с Россией после визита в Киев лидеров Германии, Франции и Италии – Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги.