Василий Небензя: Запад вывел Украину из переговоров с Россией

Как сообщает агентство ТАСС, в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Украину вывели из переговорного процесса по вопросам урегулирования конфликта.

По его словам, в настоящее время Запад убеждает весь мир, и себя, в том числе, что конфликт можно урегулировать только в военном противостоянии с Россией.