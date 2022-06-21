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11 минут назад

Василий Небензя: Запад вывел Украину из переговоров с Россией

runews24.ruиещё 4

Как сообщает агентство ТАСС, в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Украину вывели из переговорного процесса по вопросам урегулирования конфликта.

Василий Небензя: Запад вывел Украину из переговоров с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения», – сказал постпред.

По его словам, в настоящее время Запад убеждает весь мир, и себя, в том числе, что конфликт можно урегулировать только в военном противостоянии с Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что Украина не пыталась выйти на переговоры с Россией после визита в Киев лидеров Германии, Франции и Италии – Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги.

Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Василий Небензя,Марио Драги,Дмитрий Песков,Совбез ООН,
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