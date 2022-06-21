В Госдуме высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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По мнению парламентария, к моменту вступления Финляндии и Швеции Североатлантический альянс может перестать существовать как образование.

«Перед НАТО встала дилемма в самоопределении: НАТО — это демократический альянс, каждая страна-участник которого имеет право голоса, или же это сборище вассалов США, которые по команде из Вашингтона примут любое его решение», — пояснил Белик.

Он предположил, что до сентября этого года вопрос вступления Финляндии в блок вряд ли решится, так как официальный Хельсинки не намерен выдать людей, которых считает пострадавшими от турецкого режима, а в Анкаре жестко относятся к тому, что Финляндия и Швеция не признают законных требований Турции.

Накануне президент Саули Ниинисте рассказал, что Финляндия не станет членом НАТО до сентября из-за Турции.