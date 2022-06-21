Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил президент Владимир Путин.
«Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», – сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле, сообщает РИА «Новости».
Также Путин добавил, что «в истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда».
Он отметил, что так, чтобы кого-то «просто привели к искомому результату под ручки, так практически никогда не бывает».
«А если кого-то под ручки привели, то, как правило, человек не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий», – добавил он.
Ранее Путин заявил, что российский военный сектор совершенствуется, это идет на пользу армии и флоту страны, от чего сама Россия станет еще сильнее.