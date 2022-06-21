«Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», – сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле, сообщает РИА «Новости» .

Также Путин добавил, что «в истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда».