Военкор рассказала о звонке из Чечни из-за ситуации с Тайрой

«[Дудаев] с полной ответственностью заявил, что ни Иса Хачукаев, ни [заместитель представителя главы Чечни в Крыму ] Мурад Саидов никакого отношения к тому, что Тайра оказалась на Украине , не имеют. Если так, то это хорошо и дальнейший круг поисков сужается», — написала Куксенкова.

По ее словам, чеченский министр обвинил ее в провокациях и подрыве авторитета республики. При этом военкор подчеркнула, что знает, как «чеченцы отчаянно воюют и проливают свою кровь». Куксенкова отметила, что ситуация с обменом Паевской — не про национальность, а про коррупцию. «Мы — военкоры — всего лишь стараемся разобраться в ситуации и докопаться до истины. А уж кто выдал Украине нацистку Тайру — житель Ивановской области, Башкирии или Чечни — это даже не вопрос», уточнила она, добавив, что, по данным ее источников, вопросом сына Саидова Адама Гриценко, являющегося гражданином Украины, занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов.