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35 минут назад

Кремль отреагировал на расследование о бизнесе окружения Путина

Lenta.ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной информационной стряпней расследование про бизнес окружения Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Кремль отреагировал на расследование о бизнесе окружения Путина
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя Кремля, президент не имеет к этому никакого отношения.

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«Это действительно какая-то некая группа исследователей, они действительно присылали нам запросы, мы им ответили, что это все ерунда», — отреагировал Песков на материал издания «Медуза» (признано в России иноагентом) о кооперативе, якобы зарабатывающем деньги для президента.

В декабре 2020 года Песков заявил, что в Кремле знают организаторов кампании по распространению слухов о президенте и его окружении. По его словам, они не достигают своих целей.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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