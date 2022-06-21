Кремль отреагировал на расследование о бизнесе окружения Путина

«Это действительно какая-то некая группа исследователей, они действительно присылали нам запросы, мы им ответили, что это все ерунда», — отреагировал Песков на материал издания «Медуза» (признано в России иноагентом) о кооперативе, якобы зарабатывающем деньги для президента.