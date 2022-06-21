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1 час назад

Патрушев пригрозил Литве ответом за блокаду Калининграда

Елена Прошина

Россия скоро ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Как сообщает РИА Новости, принимаемые Москвой меры сильно скажутся на жителях Литвы.

21 июня Патрушев прибыл в Калининград на совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. В ходе него он констатировал, что приграничная обстановка в Калининградской области формируется в условиях наращивания НАТО «военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России», а также под политическим, информационным и экономическим давлением Запада. В качестве примера он привел блокаду Литвой транзита товаров.

В РФ резко отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининграда

«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — заявил он.

Напомним, что в пятницу, 17 июня, Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Политика,Видео,Николай Патрушев,НАТО,Совет безопасности РФ,ЕС,
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