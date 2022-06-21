21 июня Патрушев прибыл в Калининград на совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. В ходе него он констатировал, что приграничная обстановка в Калининградской области формируется в условиях наращивания НАТО «военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России», а также под политическим, информационным и экономическим давлением Запада. В качестве примера он привел блокаду Литвой транзита товаров.