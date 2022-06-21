Мишустин: не дадим переписать историю Победы в ВОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что долг текущего и будущего поколений россиян — не дать переписать историю Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал во время выступления на Евразийском межправительственном совете, пишет ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что встреча проходит накануне 22 июня — значимой даты в истории.
«Восемьдесят один год назад началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. В России этот день объявлен Днем памяти и скорби», — напомнил Мишустин, добавив, что братские народы героически сражались на фронтах и самоотверженно трудились в тылу.
Премьер также отметил, что давление Запада на отдельные государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) усиливается, и эффективно отвечать на это страны объединения могут только сообща.