Мишустин: не дадим переписать историю Победы в ВОВ

«Восемьдесят один год назад началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. В России этот день объявлен Днем памяти и скорби», — напомнил Мишустин, добавив, что братские народы героически сражались на фронтах и самоотверженно трудились в тылу.