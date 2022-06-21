В России ограничили доступ к сайту британской газеты The Daily Telegraph

Отмечается, что доступ к странице был ограничен на основании решения Генпрокуратура России или его заместителем. Основанием стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации», которая позволяет ограничивать доступ к сайтам, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, к участию в незаконных массовых акциях, участию в экстремистской деятельности и т.п. Конкретные причины решения о блокировке пока неизвестны.