«Уже не до разговоров»: Захарова пригрозила Литве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литва транспортной блокадой Калининграда «перешла все рубежи» и стала для России «откровенно враждебной» страной. Об этом она рассказала в эфире «Соловьев Live».

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Захарова подчеркнула, что когда Россия характеризует поведение другой страны как откровенно враждебное, «здесь уже не до разговоров».

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«Мы дали однозначную квалификацию того, как мы расцениваем подобные действия Литвы - как открыто враждебные. Я бы хотела обратить внимание - не как недружественные, или не соответствующие уровню отношений», - сказала Захарова.

Она заявила, что «за 30 лет якобы государственности» страны Прибалтики утратили какую-либо независимость и «получают команды из центра принятия евроатлантических решений» в Брюсселе.

«Мы это прекрасно понимаем, <…> но они должны понимать последствия. Здесь никто беседовать не собирается. В беседе можно было бы обсуждать ситуацию, если бы речь шла о [предварительном] уведомлении [со стороны Украины], но никакого предварительного уведомления от этой страны не было», - отметила представитель МИД.

С 18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область. Решение объяснили санкциями, которые ранее ввел ЕС.

Запрет транзита через страны ЕС, даже если транзит идет из одного российского региона в другой, касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа ограничения могут распространиться на поставки нефтепродуктов.

Власти региона сообщили, что грузы в ближайшее время будут доставлять по морю паромами.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что действия ЕС и Литвы нарушают «Совместное заявление о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ» между Россией и Евросоюзом.

Сенатор подчеркнул, что Литву приняли в НАТО «с учетом проблемы калининградского транзита».

«Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок», - сказал он.