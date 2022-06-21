В РФ захотели ускорить регистрацию новых лекарств

Госдума России подготовит проект закона, упрощающий регистрацию новых лекарств в стране, сообщают «Ведомости».

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Документ также позволит изучить полезные побочные эффекты уже существующих препаратов, заявил председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Александр Петров.

Это получится благодаря сокращению бюрократических процедур, переходу на электронный документооборот и ускоренному выводу на рынок отдельных препаратов.

Парламентарий предлагает исследовать еще не известные позитивные и негативные эффекты уже существующих лекарств за счет увеличения числа клинических баз. Например, ученые исследовали виагру как препарат от стенокардии, а в результате получили побочный эффект совершенно иного характера. Теперь она позиционируется как средство для повышения потенции.

Также возможно появление системы треков, которая разделит лекарства на те, что необходимо быстро выводить на рынок из-за чрезвычайной ситуации, и те, которым подходит стандартная регистрация.