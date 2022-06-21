В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
16 минут назад

В Госдуме предложили ускорить регистрацию новых лекарств, пишут «Ведомости»

Елена Прошина

Госдума России подготовит проект закона, упрощающий регистрацию новых лекарств в стране, сообщают «Ведомости».

В РФ захотели ускорить регистрацию новых лекарств
Фото: ТАССТАСС

Документ также позволит изучить полезные побочные эффекты уже существующих препаратов, заявил председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Александр Петров.

Это получится благодаря сокращению бюрократических процедур, переходу на электронный документооборот и ускоренному выводу на рынок отдельных препаратов.

Парламентарий предлагает исследовать еще не известные позитивные и негативные эффекты уже существующих лекарств за счет увеличения числа клинических баз. Например, ученые исследовали виагру как препарат от стенокардии, а в результате получили побочный эффект совершенно иного характера. Теперь она позиционируется как средство для повышения потенции.

Также возможно появление системы треков, которая разделит лекарства на те, что необходимо быстро выводить на рынок из-за чрезвычайной ситуации, и те, которым подходит стандартная регистрация.

Депутат также отметил, что выбором препаратов, быстро выводимых на рынок, должна заниматься межведомственная комиссия, оценив при этом соотношение риска и пользы.

Политика,Александр Петров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители