Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу

«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — сказал пресс-секретарь президента. Так он ответил на вопрос о гарантиях того, что американских пленных не будет ждать судьба британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна. Ранее они были приговорены судом Донецкой Народной Республики к смертной казни.