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40 минут назад

Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу

Елена Прошина

Россия больше никогда не будет доверять западным странам, кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, сообщил в эфире NBC официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу
Фото: ТАССТАСС

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал политик.

По его словам, РФ не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.

«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — сказал пресс-секретарь президента. Так он ответил на вопрос о гарантиях того, что американских пленных не будет ждать судьба британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна. Ранее они были приговорены судом Донецкой Народной Республики к смертной казни.

Напомним, издание The Daily Telegraph ранее сообщило, что двое бывших американских военнослужащих - 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх попали в плен под Харьковом.

Госдеп США заявил, что Вашингтон готов к контактам с Россией по поводу задержанных американских граждан, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях.

Политика,Шон Пиннер,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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