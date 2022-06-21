Систему онлайн-голосования доработают для муниципальных выборов

Минцифры заключило с "Ростелеком" договор о расширении функционала общефедеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чтобы ее можно было использовать на муниципальных выборах. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Стоимость работ, по данным издания, составит 99,4 млн рублей. Помимо этого, подрядчик должен будет внедрить в систему улучшенную графику, которая позволит наглядно отображать границы территории, от которой избирается депутат, и сведения о результатах выборов, а также доработанный цифровой сервис сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов.

Это позволит избиркомам отслеживать процесс сбора подписей и получать сведения о количестве избирателей, которые поставили две и более подписи в поддержку кого-либо из кандидатов. Кроме того, поставщику услуг необходимо будет обеспечить возможность автоматического завершения периода сбора подписей.