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1 час назад

"Ъ": систему онлайн-голосования доработают для муниципальных выборов

Газета.Ru

Минцифры заключило с "Ростелеком" договор о расширении функционала общефедеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чтобы ее можно было использовать на муниципальных выборах. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Систему онлайн-голосования доработают для муниципальных выборов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стоимость работ, по данным издания, составит 99,4 млн рублей. Помимо этого, подрядчик должен будет внедрить в систему улучшенную графику, которая позволит наглядно отображать границы территории, от которой избирается депутат, и сведения о результатах выборов, а также доработанный цифровой сервис сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов.

Это позволит избиркомам отслеживать процесс сбора подписей и получать сведения о количестве избирателей, которые поставили две и более подписи в поддержку кого-либо из кандидатов. Кроме того, поставщику услуг необходимо будет обеспечить возможность автоматического завершения периода сбора подписей.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия согласовала список регионов, где на выборах-2022 состоится онлайн-голосование. В список регионов вошли Калининградская, Новгородская, Томская, Ярославская, Калужская, Курская и Псковская области.

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