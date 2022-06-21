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20 минут назад

Кремль прокомментировал информацию СМИ о массовой мобилизации

Lenta.ruиещё 6

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию британских СМИ о якобы готовящейся массовой мобилизации в России, назвал ее фейками. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кремль прокомментировал сообщения о массовой мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да. Это чистые фейки», — заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков назвал лживыми вбросами зарубежные публикации о том, что президент России Владимир Путин якобы намерен в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня объявить о мобилизации.

В начале мая данные о всеобщей мобилизации опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не стоит ждать объявления мобилизации в России, нужно самим «мобилизироваться» вокруг главы государства.

В западных СМИ неоднократно появлялись публикации, что российские власти в ближайшее время готовятся официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации на территории Украины. В России эти сведения не подтверждают.

Политика,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Госдума,
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