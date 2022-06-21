Кремль прокомментировал сообщения о массовой мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию британских СМИ о якобы готовящейся массовой мобилизации в России, назвал ее фейками. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Да. Это чистые фейки», — заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков назвал лживыми вбросами зарубежные публикации о том, что президент России Владимир Путин якобы намерен в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня объявить о мобилизации.

В начале мая данные о всеобщей мобилизации опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не стоит ждать объявления мобилизации в России, нужно самим «мобилизироваться» вокруг главы государства.