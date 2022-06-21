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50 минут назад

Постпред Чижов: Украина делает всё, чтобы переговоров с Россией не было

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Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил о том, что Киев делает всё для того, чтобы переговоры между Россией и Украиной не состоялись.

Постпред Чижов: Украина делает всё, чтобы переговоров с РФ не было
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Прежде всего, это произошло (приостановка диалога. — RT) по инициативе самой Украины. На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает всё, чтобы их не было», — заявил Чижов в интервью «Известиям».

По словам политика, стремление Киева самостоятельно чинить препятствия для переговоров обусловлено тем, что власти Украины «пребывают в своей параллельной реальности, в которой им видится грядущая победа над Россией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выбранный Украиной стиль ведения переговоров не принёс ей ничего хорошего. Таким образом он прокомментировал заявление украинской стороны о готовности вернуться к переговорному процессу в августе.

Политика,Владимир Чижов,Дмитрий Песков,ЕС,
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