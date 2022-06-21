Постпред Чижов: Украина делает всё, чтобы переговоров с РФ не было

«Прежде всего, это произошло (приостановка диалога. — RT) по инициативе самой Украины. На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает всё, чтобы их не было», — заявил Чижов в интервью «Известиям».