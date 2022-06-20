Посла ЕС вызвали в МИД России

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По его словам, дипломату будут выставлены соответствующие условия. При этом Алиханов подчеркнул, что Эдерер знает калининградскую специфику, поскольку раньше часто посещал город.

«Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен», — заключил глава региона.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщал, что литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня.