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29 минут назад

Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда

Lenta.ru

Посол Европейского союза (ЕС) в России Маркус Эдерер был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России в связи с ограничением транзита через Литву. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Посла ЕС вызвали в МИД России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, дипломату будут выставлены соответствующие условия. При этом Алиханов подчеркнул, что Эдерер знает калининградскую специфику, поскольку раньше часто посещал город.

«Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен», — заключил глава региона.

Литва ответила на обвинения в введении грузовой блокады Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщал, что литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

Политика,Маркус Эдерер,Антон Алиханов,Владимир Путин,ЕС,
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